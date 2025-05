Euro gibt etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Für den Kurs des Euro ist es am Mittwoch nach einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten etwas abwärts gegangen. Im New Yorker Handel lag er zuletzt bei 1,1346 US-Dollar, womit sich der Kurs wieder dem Vorwochentief von gut 1,13 Dollar näherte. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1373 (Dienstag: 1,1373) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8792 (0,8792) Euro.

Besonders beachtet wurden die Zahlen zum Wachstum der US-Wirtschaft. Diese war zum Jahresstart wegen stark gestiegener Einfuhren erstmals seit dem Jahr 2022 geschrumpft. US-Präsident Donald Trump hatte zwar erst Anfang April seine Zölle gegenüber fast allen Ländern dieser Welt angekündigt und sie dann teilweise wieder zurückgenommen. Die Importe sind aber schon vor der Zollentscheidung im März deutlich gestiegen. US-Unternehmen wollten sich offenbar nochmal mit ausländischen Produkten eindecken.