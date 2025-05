DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 81 Euro belassen. Analyst Peter Spengler attestierte dem Spezialchemiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen guten Jahresauftakt in den Silikon- …