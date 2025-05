JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Nach den Zahlen des ersten Quartals nahm Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie keine bedeutenden Änderungen an …