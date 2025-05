Microsoft übertrifft Erwartungen - Aktie steigt

Galileo_Investments schrieb 01.05.25, 08:34

So funktioniert die Börse aber nicht. das was du machst ist zocken sonst nichts.



Man kauft zu guten Preisen einfach die besten Unternehmen und lässt das dann liegen... jahrelange vielleicht für immer. so macht man ein Vermögen. mein ek Preis bei MSFT liegt zum Beispiel bei 19.21 Euro pro share. der Gewinn pro Share EPS dürfte dieses Jahr im Bereich von etwa 14 USD liegen. irgendwann werden es 25 USD pro share sein.