Sensiba erwirbt AssuranceLab, um Innovationen in Bereichen globale Cybersicherheit und Risikoabsicherung voranzutreiben

SAN RAMON, CA, UND SYDNEY, AUSTRALIEN / ACCESS Newswire / 30. April 2025 / Sensiba LLP, ein US-amerikanisches Top-75-Buchhaltungs- und Beratungsunternehmen, freut sich, die Übernahme von AssuranceLab Pty. Ltd. bekannt zu geben, einem wachstumsstarken Audit- und Risikoprüfungsunternehmen im Bereich Cybersicherheit mit Hauptsitz in Australien und Niederlassungen in Nord- und Südamerika, in der Asien-Pazifik-Region (APAC) und in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika).