Robustes neues Pickup-Modell startet Vorverkauf

ZHENGZHOU, China, 30. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 31. März fand in Peking, China, das große Vorverkaufsevent für das robuste Off-Road-Pickup-Modell Z9 von Zhengzhou Nissan (nachfolgend „ZNA") statt. Das neue strategische Pickup-Modell von ZNA hat offiziell seine Vorverkaufsphase mit zwei interessanten Versionen begonnen: Z9 und Z9 GT. Beim Event wurde auch ein ambitionierter Plan angekündigt: In den nächsten zwei Jahren sollen bis zu neun neue Modelle auf den Markt kommen. Dies untermauert die strategischen Fähigkeiten des Unternehmens, von der Plattformentwicklung bis hin zu Technologie- und Produktinnovationen. Die Markteinführung des Z9 ist abgeschlossen, und der Vorverkauf des Z9 in Übersee wurde offiziell auf der Shanghai Auto Show gestartet.

Stephen Ma, CEO bei Nissan Motor, Chairman des Management-Komitees von Nissan (China), Chairman von Nissan (China) Investment Co. Ltd. und President von Dongfeng Motor Co. Ltd. erläuterte bei der Eröffnung seine Vision: „Im Einklang mit unserer Strategie ‚In China, For China, Toward the World' für die Elektrifizierung und intelligente Transformation wird Nissan die Off-Road-Strategie von ZNA in vollem Umfang unterstützen. Wir arbeiten daran, unsere Forschungs- und Produktionskapazitäten zu erweitern und unsere Präsenz in den Kernmärkten für Pickups und Geländewagen weiter auszubauen, mit dem Ziel, weltweit zu expandieren."

Mit der Markteinführung des Z9 stellt ZNA sein kühnes neues Markenversprechen vor: ein robustes Off-Road-Pickup-Modell. Auf der Grundlage von 32 Jahren Expertise in diesem Segment zielt es darauf ab, das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten, das auf die Nutzer von heute zugeschnitten ist. Die Markenwerte werden den Wandel vom „Partner der Nutzer" zum „Spielkameraden der Nutzer" vollziehen und seinen Nutzern ein abwechslungsreiches und bewegtes Leben ermöglichen.

„α•Star" – eine globale, vielseitige Off-Road-Plattform, deren Entwicklung drei Jahre in Anspruch nahm, hat 17 entscheidende technologische Meilensteine in den Bereichen Plattformisierung, Elektrifizierung und intelligente Technologien erreicht. Diese Plattform, die auf Geländetauglichkeit, neue Energien und internationale Expansion" ausgerichtet ist, stellt sicher, dass alle Verbrenner-, Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle für eine abgestimmte Planung, Konstruktion und Forschung und Entwicklung integriert sind. Die Fahrzeuge, die auf dieser Plattform aufbauen, sind äußerst vielseitig und umfassen Elektro-, Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Modelle. Sie sind für den täglichen Gebrauch, die gewerbliche Nutzung oder Off-Road-Abenteuer ausgelegt und ideal für den täglichen Gebrauch, das Geschäft oder Reisen.