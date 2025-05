Wiederentdeckung der Wohnqualität durch von der Natur inspiriertes Design auf der 137. Canton Fair.

GUANGZHOU, China, 1. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Im schnelllebigen Rhythmus des modernen städtischen Lebens hat sich das Zuhause nicht nur zu einem Ort der Ruhe entwickelt, sondern ist zu einem Zufluchtsort für emotionale Erholung geworden. Während intelligente Technologien den Komfort und die Effizienz im Haushalt neu definieren, gewinnt eine andere Facette der Lebensqualität in den eigenen vier Wänden immer mehr an Bedeutung: die emotionale Resonanz von Natur und Einfachheit. Diese alternative Vision wird in Phase 2 der 137. China Import and Export Fair (Canton Fair) zum Leben erweckt und bietet eine erfrischende Interpretation von Lifestyle-Ästhetik auf dem Boden der Natur.

Der Stand von Shanghai Dandou Home Furnishing Co., Ltd. strahlt die reiche Struktur und Wärme von altem Holz aus. Dandou hat sich auf Wohnmöbel und -dekoration spezialisiert und verfolgt eine Philosophie der Wiederbelebung von recyceltem Holz. Für die Herstellung von handgefertigten Möbeln im Vintage-Stil wird Holz verwendet, das aus historischen europäischen und chinesischen Gebäuden geborgen wurde.

"Die Textur der hier ausgestellten Möbel ist nicht künstlich gealtert. Er ist natürlich gealtert", erklärt Shirley Wu, eine Vertreterin von Dandou. Jedes Stück trägt den Abdruck jahrzehntelanger Witterungseinflüsse, so dass jede Maserung eine Geschichte erzählt. Dandou hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und verwandelt Reststücke und Abfälle auf kreative Weise in Dekorationsartikel, die den Lebenszyklus des Materials verlängern und eine Zero-Waste-Philosophie verkörpern.

Studien haben gezeigt, dass Holzoberflächen Stress reduzieren und zu einer beruhigenden Umgebung beitragen können. Die nahtlose Integration dieser Elemente in das Möbeldesign von Dandou bringt die Natur ins Haus und bereichert alltägliche Räume mit ruhiger Eleganz und emotionaler Wärme.

Einfachheit und Leichtigkeit: Eine keramische Naturphilosophie

Diese emotionale Verbundenheit mit der Natur erstreckt sich auch auf alltägliche Rituale, wie die Wahl einer Schale oder Tasse. Die Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd. fängt dieses Gefühl mit einer Kollektion ein, die dem wachsenden Interesse der Verbraucher an taktiler, minimalistischer Ästhetik entspricht.

"Das Konzept der Kollektion ist die Rückkehr zur Natur", sagt Vanessa Xu, die Verkaufsleiterin von Yongxuan. Das Design ist einfach gehalten, aber an die moderne Funktionalität angepasst. Yongxuan weicht von der traditionellen Vorstellung ab, dass handgefertigte Keramik schwer und sperrig ist, und wendet raffinierte Techniken an, um dünnere, leichtere Formen zu erzielen und gleichzeitig den handwerklichen Charakter zu bewahren.

Die ausgestellten Gegenstände, wie Tassen, Teller, Schalen und Löffel, weisen erdige Glasuren und Texturen auf, die eine direkte Verbindung zu Ton und Erde suggerieren und ein Gefühl von geerdeter Schönheit hervorrufen. Diese Stücke sind nicht nur nützlich, sondern machen das Essen zu einem sinnlichen Moment der Ruhe und Achtsamkeit.

Die Rückkehr zum emotionalen Wert des Wohnens

Ob durch die geschichtsträchtigen Maserungen von recyceltem Holz oder die geerdeten Texturen handgefertigter Keramik - die in Phase 2 der 137. Canton Fair ausgestellten Produkte spiegeln eine neue Dimension der Wohnqualität wider, in der Natur, Emotionen und Design zusammenkommen. In einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts ist ein Zuhause nicht mehr nur ein Aufbewahrungsort für Möbel, sondern auch ein Raum für Erinnerungen, Komfort und Selbstdarstellung, während diese durchdachten, taktilen Kreationen zu einer langsameren, bewussteren Lebensweise einladen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2676559/video.mp4

