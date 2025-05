Heidrick & Struggles startet eine globale Praxis für Regierungs- und Verteidigungstechnologie im Rahmen eines Frontier-Tech-Vorstoßes

Chicago (ots/PRNewswire) - Die Praxis baut auf der langjährigen Erfahrung des

Unternehmens in der Bereitstellung von unternehmenskritischen Talentlösungen für

Kunden auf, die Technologielösungen für Regierungen auf der ganzen Welt

anbieten.



Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globalen

Führungs- und Talentlösungen, gab heute die Einführung seines Geschäftsbereichs

"Government & Defense Tech Practice" bekannt. Schätzungen zufolge entfallen rund

10 % der weltweiten Gesamtausgaben für Technologie und IT-Dienstleistungen auf

Regierungen. Dies unterstreicht die wachsenden Chancen für Frontier Tech und

staatliche Stellen, eine innovativere Zukunft zu gestalten. Mit mehr als 200

abgeschlossenen Aufträgen unterstreicht diese Praxis das Engagement des

Unternehmens in diesem Sektor. Dabei bringt es seine jahrzehntelange Erfahrung

aus der Zusammenarbeit mit Kunden ein, um sicherzustellen, dass die richtigen

Führungskräfte die richtigen Entscheidungen treffen, damit diese Unternehmen,

die weltweit Technologie-Lösungen für Regierungen auf nationaler,

bundesstaatlicher und lokaler Ebene anbieten, erfolgreich sind.





"Da Technologie aus Regierung und Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist, istes von entscheidender Bedeutung, dass Anbieter von Technologielösungen über dieerforderlichen Talente verfügen, um Regierungen bei der Bewältigung ihrergrößten Herausforderungen und Chancen zu unterstützen - von der Bewältigungtechnischer Altlasten über die Fortsetzung der digitalen Transformation bis hinzur Integration von Technologien der nächsten Generation, die den Bürgernweltweit besser dienen und sie besser schützen", erklärte Jason Schmucker,Partner bei Heidrick & Struggles und Leiter des Bereichs Government & DefenseTech. "Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Begleitung von Kunden aus denBereichen Regierung und Verteidigungstechnologie in Zeiten bedeutenden Wachstumsund tiefgreifender Veränderungen - durch die Vermittlung neuer Führungskräfte,die Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Führungskräfte und die Förderungder Effizienz von Top-Teams und Organisationen - ist Heidrick & Struggleseinzigartig positioniert, um Kunden in der heutigen schnelllebigen, sich ständigweiterentwickelnden und vernetzten Welt weiterhin zu unterstützen."Da Regierungen heute mehr denn je auf Technologieanbieter angewiesen sind - fürLeistungen, die von Cloud-Infrastruktur und Cybersicherheit bis hin zu KI undRobotik reichen -, vereint die neue Praxis mehr als 30 erfahrene Search- und