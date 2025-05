Ukraine und USA investieren gemeinsam in Rohstoffe

WASHINGTON/KIEW (dpa-AFX) - Der künftige Wiederaufbaufonds der USA und der Ukraine soll in Projekte zur Förderung von Mineralien, Öl und Gas sowie in damit verbundene Infrastruktur investieren. Das teilte die ukrainische Vizeregierungschefin Juli Swyrydenko nach der Unterzeichnung des Wirtschaftsabkommens in Washington mit. "Die Ukraine und die Vereinigten Staaten werden gemeinsam die zu finanzierenden Investitionsprojekte festlegen", schrieb sie auf Facebook. Investiert werden dürfe nur in der Ukraine. In den ersten zehn Jahren solle der Fonds Gewinne und Einnahmen nicht ausschütten, sondern reinvestieren.

Ukraine zahlt ihren Anteil mit künftigen Rohstofflizenzen