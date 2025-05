Zugausfälle und Umleitungen am Kölner Hauptbahnhof Der Kölner Hauptbahnhof wird in den kommenden Wochen für Pendler und Bahnreisende zu einer Problemzone. Weil ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen wird, werden von Freitagabend, 21.00 Uhr, bis Montag, 19. Mai, um 5.00 Uhr fast alle …