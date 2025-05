PHARMA AI COUNCIL (PAC) STARTET ZUR BESCHLEUNIGUNG DER INNOVATION UND DES VERANTWORTUNGSVOLLEN EINSATZES DER KOGNITIVEN TECHNIK IN DEN BIOWISSENSCHAFTEN

NEW YORK, 1. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Der Pharma AI Council (PAC) wurde heute offiziell ins Leben gerufen und bildet eine neue Kraft zur Förderung von Innovationen und der verantwortungsvollen Anwendung von KI in der Biowissenschaftsbranche. PAC hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der KI in der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche mitzugestalten, indem es sicherstellt, dass sowohl generative als auch agenturische KI-Lösungen reale Herausforderungen angehen, kommerzielle Arbeitsabläufe verbessern und letztendlich die Ergebnisse für Patienten in großem Umfang verbessern.

„Für eine erfolgreiche Einführung ist es entscheidend, dass KI-Lösungen für die Realitäten der Biowissenschaftsbranche entwickelt werden", sagte Carl Wooten, Gründungsmitglied des Pharma AI Council. „Ich freue mich, Teil dieses Rates zu sein, der eine einzigartige Plattform schafft, auf der Branchenführer direkt Einfluss darauf nehmen können, wie sich KI weiterentwickelt, um den Außendienstteams der Pharmaindustrie, den medizinischen Fachkräften und den Patienten besser zu dienen."

Zu den PAC-Mitgliedern gehören visionäre Führungskräfte aus der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche, die Software-Innovatoren offenes, erfahrungsbasiertes Feedback geben. Durch die Validierung kritischer Anwendungsfälle und die Priorisierung realer, allgegenwärtiger Herausforderungen stellen die PAC-Mitglieder sicher, dass KI-Innovationen auf praktischen Branchenbedürfnissen und der Marktreife beruhen.

„Unternehmen der Biowissenschaften stehen an der Schwelle zu einem beispiellosen Wandel. KI wird die Art und Weise, wie wir medizinisches Fachpersonal befähigen, das Patientenerlebnis verbessern und die menschliche Arbeitskraft in der Pharmabranche durch eine digitale Arbeitskraft aufwerten, grundlegend verändern", sagte Parth Khanna, Geschäftsführer von ACTO und Hauptsponsor von PAC. „Der Pharma AI Council ist nicht nur ein Forum, sondern auch ein dringend benötigter Katalysator für die intelligente Erweiterung des menschlichen Potenzials in den Biowissenschaften. Durch PAC bringen wir visionäre Branchenführer und innovative Technologen zusammen, um gemeinsam pragmatische, konforme und wirklich transformative KI-Lösungen zu entwickeln. Ich freue mich sehr, diese Initiative zu unterstützen und mit zu leiten. Abgesehen von meiner Liebe zur Biowissenschaftsbranche spricht diese Initiative direkt meine persönlichen Ziele und Aufgaben an: Innovation nutzen, um menschliche Kämpfe in menschliche Stärken zu verwandeln."

PAC treibt nicht nur Innovationen voran, sondern setzt sich auch dafür ein, dass KI-Anwendungen die strengen Regulierungs- und Compliance-Standards der Biowissenschaftsbranche erfüllen. In diesem stark regulierten Umfeld helfen die Erkenntnisse von PAC bei der Entwicklung von KI-Tools, die nicht nur effektiv, sondern auch vertrauenswürdig sind und mit den globalen Compliance-Anforderungen übereinstimmen.

„Das Potenzial der KI in den Biowissenschaften ist grenzenlos – aber um es verantwortungsvoll zu nutzen, bedarf es einer Partnerschaft zwischen Technologieinnovatoren und Branchenexperten", sagte Kumar Erramilli, Ko-Vorsitzender des Pharma AI Council. „PAC steht im Zentrum dieser Zusammenarbeit und bietet die nötige Anleitung zur Entwicklung von KI-Lösungen, die wirkungsvoll, konform und nachhaltig sind."

Weitere Informationen zum Pharma AI Council und wie Sie sich beteiligen können, finden Sie unter www.pharmaaicouncil.com. Folgen Sie dem Pharma AI Council auf LinkedIn.

