Ölpreise nach Rücksetzer am Vortag stabil Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach der jüngsten Schwäche kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 61,04 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein …