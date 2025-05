US-Dollar im Abwärtstrend: Günstige Reisekosten für Europäer 2025?

Die Unsicherheit wird durch die Handelspolitik der USA verstärkt, insbesondere durch die von Präsident Trump geforderten Zölle, die nicht auf tatsächlichen Handelsbarrieren basieren. Goldman Sachs hat seine optimistische Einschätzung des Dollars revidiert und erwartet, dass die politischen Maßnahmen die Gewinne von US-Unternehmen und das reale Einkommen der Haushalte belasten werden. Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass Investoren ihre Engagements in US-Vermögenswerten reduzieren, was den Abwärtstrend des Dollars weiter verstärken könnte.

Investmentbanken warnen vor einem potenziellen strukturellen Niedergang des US-Dollars, was Auswirkungen auf die Reisekosten für europäische Urlauber in den USA haben könnte. Der Konsens unter großen Finanzinstituten, darunter die Deutsche Bank und Barclays, deutet auf eine anhaltende Schwäche des Dollars hin. Die Deutsche Bank prognostizierte einen "strukturellen Abwärtstrend", während Barclays auf einen Rückgang des Dollar-Index um 8,3 Prozent seit Jahresbeginn hinwies. Der britische Vermögensverwalter Schroders sprach von einer "faktischen Abkehr vom US-Dollar-zentrierten globalen Währungssystem".

Die Bank of America schätzt, dass europäische Investoren etwa 6,5 Billionen Dollar an US-Aktien ohne Absicherung halten. Angesichts der Dollar-Schwäche sieht sie eine "dringende Notwendigkeit zur Absicherung". Analysten der Deutschen Bank erwarten, dass der Dollar in den nächsten fünf Jahren auf 1,30 Dollar je Euro fallen wird, was das Ende eines teuren Dollars bedeuten könnte.

Für deutsche Urlauber, die 2025 in die USA reisen möchten, könnte der aktuell starke Euro eine günstige Gelegenheit darstellen. Laut Schätzungen lagen die durchschnittlichen Tageskosten für einen USA-Urlaub im Sommer 2024 bei etwa 284 US-Dollar, wobei New York City mit 510 US-Dollar pro Tag die teuerste Stadt war. Obwohl die nominalen Kosten für einen USA-Urlaub im Sommer 2025 voraussichtlich höher ausfallen werden, könnten europäische Reisende durch den starken Euro und gezielte Planung dennoch von attraktiven Preisen profitieren.

Aktuell ist der Euro über 1,14 US-Dollar gestiegen, was den europäischen Urlaubern zugutekommt. Die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und die anstehenden Konjunkturdaten könnten jedoch weitere Auswirkungen auf den Dollar und die Reisekosten haben.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 1,129USD auf Forex (01. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.