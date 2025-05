Rheinmetall: Großauftrag für Wasserstoffspeicher – Meilenstein für Klimaziele!

Rheinmetall hat einen bedeutenden Schritt in seinem Wasserstoffgeschäft gemacht, indem das Unternehmen einen Großauftrag für Wasserstoffspeicher- und -transportsysteme unterzeichnet hat. Der Auftrag, der mit einem nicht genannten europäischen Hersteller von grünem Wasserstoff abgeschlossen wurde, umfasst die Lieferung von 100 innovativen Multiple-Element Gas Containern (MEGC) ab 2026. Der geschätzte Auftragswert liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich in Euro. Diese Container sind mit fortschrittlichen Typ-IV-Wasserstoffdrucktanks ausgestattet, die Drücke von bis zu 700 bar ermöglichen und eine hohe Speicherkapazität bieten. Rheinmetall sieht in diesem Auftrag einen wichtigen Meilenstein zur Etablierung seines Wasserstoffgeschäfts und zur Unterstützung der globalen Klimaziele.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat Rheinmetall im ersten Quartal 2024 beeindruckende Geschäftszahlen präsentiert. Der Umsatz im militärischen Bereich stieg um fast 73 Prozent, was zu einem Gesamtumsatz von 2,305 Milliarden Euro führte – ein Anstieg von rund 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das operative Ergebnis kletterte um 49 Prozent auf 199 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die steigende Nachfrage im Verteidigungsgeschäft zurückzuführen, die durch geopolitische Spannungen, insbesondere in Europa, angeheizt wird. Der Auftragseingang erreichte mit 11,0 Milliarden Euro ein Rekordniveau, was den Auftragsbestand auf 62,6 Milliarden Euro erhöhte.

Trotz dieser positiven Zahlen hat der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2025 lediglich "mindestens" bekräftigt, was bei Anlegern auf Enttäuschung stieß. Analysten hatten eine Prognoseerhöhung erwartet, insbesondere angesichts der starken Ergebnisse. Die Unsicherheiten in der geopolitischen Lage, insbesondere in Bezug auf die Ukraine und die Verteidigungsausgaben in Europa, könnten jedoch zu einer Anpassung der Prognosen führen.

Zusätzlich profitiert Rheinmetall von den weltweit steigenden Militärausgaben, die 2024 ein Rekordhoch von 2,72 Billionen US-Dollar erreichen. Deutschland hat seine Verteidigungsausgaben auf 88,5 Milliarden US-Dollar erhöht, was Rheinmetall als einem der größten Rüstungsunternehmen zugutekommt. Die Aktie des Unternehmens hat seit Jahresbeginn erheblich zugelegt, was das Vertrauen der Anleger in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

