Tesla in New York: Droht ein Verkaufsverbot für E-Autos?

Tesla steht in New York vor einem potenziellen Rückschlag, da demokratische Gesetzgeber im Bundesstaat einen Gesetzentwurf eingebracht haben, der den Direktverkauf von E-Autos durch das Unternehmen verbieten könnte. Senatorin Patricia Fahy begründet diesen Schritt mit Elon Musks politischer Unterstützung für Donald Trump und kritisiert, dass Tesla ein Monopol im Direktvertrieb genießt, während andere Automobilhersteller an traditionelle Händlerstrukturen gebunden sind. Seit 2014 erlaubt eine Sonderregelung Tesla, seine Fahrzeuge direkt an Kunden zu verkaufen, was für das Unternehmen von großer Bedeutung ist, da etwa die Hälfte der 172.000 registrierten E-Autos in New York Teslas sind.

Der Vorstoß der Demokraten wird als Teil einer politischen Vergeltung gesehen, die über die Klimapolitik hinausgeht. Fahy hat erklärt, dass sie sich in der Vergangenheit von Teslas Mission zur Förderung nachhaltiger Mobilität täuschen ließ und Musks politische Aktivitäten, einschließlich einer Spende von 250 Millionen US-Dollar an Trumps Wahlkampf, als schädlich für den Klimaschutz empfindet. Ein Verbot des Direktvertriebs würde für Tesla erhebliche Konsequenzen haben, da Käufer außerhalb des Bundesstaates auf ihre Fahrzeuge warten müssten.