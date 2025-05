Aixtron: Nach Quartalszahlen – Aktie springt um 13%! Erholung in Sicht? Die Aktie des Anlagenbauers Aixtron hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 eine positive Kursentwicklung erfahren. Nach einem schwierigen Jahr 2024, in dem die Aktie stark an Wert verlor, zeigt sich nun eine …