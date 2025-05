Porsche im Krisenmodus: Umsatz und Gewinn brechen dramatisch ein!

Die Porsche AG hat im ersten Quartal 2025 einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn verzeichnet, was zu einer Senkung der Jahresprognose führte. Der Konzernumsatz fiel um 1,7 Prozent auf 8,86 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um alarmierende 40,6 Prozent auf 760 Millionen Euro einbrach. Dies führte zu einer operativen Marge von nur 8,6 Prozent, was unter den Erwartungen der Analysten liegt.

Die Ursachen für diese negative Entwicklung sind vielfältig. Zum einen belasten steigende Kosten und ein drastischer Absatzrückgang in China, wo die Verkäufe um 42 Prozent sanken. Besonders betroffen ist das Elektrofahrzeug Taycan, dessen Nachfrage stark zurückgegangen ist. Zum anderen muss Porsche aufgrund neuer US-Zölle, die seit April gelten, höhere Kosten tragen, da die Fahrzeuge in den USA um 25 Prozent teurer werden. Diese Preiserhöhung steht im Widerspruch zu den zuvor versprochenen stabilen Preisen, was zu einem Vertrauensverlust bei den Kunden führt.