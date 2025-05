HSBC übertrifft Erwartungen: Neues Rückkaufprogramm und starke Quartalszahlen!

Die HSBC hat im ersten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu drei Milliarden US-Dollar angekündigt. Dies führte zu einem Anstieg des Aktienkurses um etwa 2,5 Prozent. Der Gewinn vor Steuern betrug 9,48 Milliarden US-Dollar und übertraf die eigene Prognose von 7,83 Milliarden US-Dollar. Auch die Umsätze lagen mit 17,65 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen von 16,67 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Gewinn vor Steuern um beeindruckende 317 Prozent, während er im Jahresvergleich um 25 Prozent zurückging. Konzernchef Georges Elhedery sieht die Ergebnisse als Bestätigung der strategischen Ausrichtung und finanziellen Stärke der Bank.

Die kürzlich eingeleitete Umstrukturierung der HSBC, die eine Aufteilung in "östliche" und "westliche" Märkte vorsieht, soll langfristig rund 300 Millionen US-Dollar an Kosten einsparen. Analystin Manyi Lu von der DBS Bank äußert sich optimistisch über die positiven Auswirkungen dieser Umstrukturierung, auch wenn die Belastungen durch Handelsstreitigkeiten und Rezessionsängste in den kommenden Quartalen spürbar sein könnten.

Zusätzlich setzt sich Elhedery gemeinsam mit anderen britischen Bankmanagern für die Abschaffung der sogenannten Ringfencing-Regeln ein, die das Privatkundengeschäft vom riskanteren Investmentbanking trennen. Eine Abschaffung dieser Regeln könnte der britischen Wirtschaft neue Impulse verleihen.

Insgesamt zeigt die HSBC, dass sie trotz herausfordernder Rahmenbedingungen in der Lage ist, starke Ergebnisse zu erzielen. Die Bank profitiert insbesondere von einem florierenden Geschäft mit vermögenden Privatkunden sowie soliden Leistungen im Firmenkunden- und Investmentbanking. Die positive Marktreaktion auf die Quartalszahlen und das Rückkaufprogramm deutet darauf hin, dass das Vertrauen in die HSBC weiterhin stark ist.

