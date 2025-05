Amazon vs. Trump: Zoll-Offenlegung verworfen – was steckt dahinter?

Amazon geriet kürzlich in die Schlagzeilen, als ein Medienbericht behauptete, das Unternehmen plane, bei jedem Produkt die Auswirkungen neuer US-Zölle auf den Endpreis offenzulegen. Diese Nachricht sorgte für Aufregung im Weißen Haus, wo Pressesprecherin Karoline Leavitt die Maßnahme als "feindseligen und politischen Akt" bezeichnete. In der Folge nahm Präsident Donald Trump persönlich Kontakt zu Jeff Bezos auf, um seine Unzufriedenheit auszudrücken. Nur Stunden nach dem Anruf gab Amazon bekannt, dass die Idee verworfen wurde. Bezos wurde von Trump als "nett und großartig" beschrieben, was auf eine schnelle Lösung des Problems hindeutet.

Die Diskussion über die Sichtbarkeit von Zollkosten zeigt, wie Unternehmen in einem Spannungsfeld agieren müssen: Sie müssen auf steigende Importkosten reagieren, ohne politische Gegenwehr zu provozieren. Wirtschaftsexperten sehen Amazons Rückzug als strategisch sinnvoll an, da die Offenlegung von Zollkosten als Rechtfertigung für Preiserhöhungen dienen könnte und potenziell Kunden abschrecken könnte. Eine Gallup-Umfrage zeigt, dass fast 90 Prozent der US-Bürger erwarten, dass Trumps Zölle die Preise erhöhen werden.

Parallel dazu hat Amazon seine ersten Internet-Satelliten ins All gebracht, um ein Konkurrenzprodukt zu Elon Musks Starlink-System aufzubauen. Mit dem Projekt Kuiper plant Amazon, in den kommenden Jahren rund 3.200 Satelliten zu starten, um eine Internetversorgung aus dem All zu gewährleisten. Dies könnte nicht nur für Verbraucher, sondern auch für Unternehmen in abgelegenen Gebieten von Bedeutung sein. Amazon hat bereits Raketenstarts bei Blue Origin und SpaceX gesichert, um die Satelliten ins All zu bringen.

Insgesamt zeigt die Situation, dass Amazon in einem komplexen wirtschaftlichen und politischen Umfeld agiert, in dem sowohl Handelskonflikte als auch technologische Innovationen eine Rolle spielen. Die kommenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um die Auswirkungen der aktuellen Herausforderungen auf das Unternehmen zu bewerten.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 184,4USD auf Nasdaq (01. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.