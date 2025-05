Visa glänzt im Q2 2025: Rekordgewinne und digitale Innovationen im Fokus!

Ein zentraler Aspekt von Vias Wachstum ist die digitale Sicherheit. Das Unternehmen erreichte mit 13,7 Milliarden Tokens einen neuen Meilenstein in der Tokenisierung, was bedeutet, dass fast die Hälfte aller globalen E-Commerce-Transaktionen mittlerweile tokenisiert abgewickelt wird. Diese Technologie reduziert das Betrugsrisiko, indem die Kartennummer durch einen digitalen Token ersetzt wird. Auch das kontaktlose Bezahlen, bekannt als "Tap to Pay", verzeichnete ein starkes Wachstum mit einer globalen Verbreitung von 76 Prozent und über 60 Prozent in den USA.

Visa hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erneut beeindruckende Ergebnisse erzielt. Der bereinigte Quartalsgewinn stieg auf 5,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,76 US-Dollar, gegenüber 2,51 US-Dollar im Vorjahr. Diese positiven Zahlen sind auf stabile Zahlungsvolumina und digitale Innovationen zurückzuführen. Der Nettoerlös von 9,6 Milliarden US-Dollar zeigt ein Plus von 9 Prozent, unterstützt durch ein starkes Volumen bei Kartenzahlungen. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen stieg um 9 Prozent, während das US-Zahlungsvolumen um 6 Prozent und das internationale Volumen um 9 Prozent zulegte.

Visa kündigte zudem ein umfassendes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 30 Milliarden US-Dollar an, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Finanzvorstand Chris Suh betonte, dass die solide operative Performance und eine günstigere Steuerquote zur Gewinnsteigerung beigetragen haben.

Das Unternehmen verfolgt auch eine aggressive Expansionsstrategie, insbesondere in Lateinamerika. In Kolumbien wurden neue Debitkarten in Zusammenarbeit mit Efecty eingeführt, und in Argentinien sowie Chile wurden offene Bezahllösungen für den öffentlichen Nahverkehr gestartet.

Für das dritte Quartal erwartet das Management ein zweistelliges Umsatzwachstum sowie ein hohes zweistelliges Wachstum des Gewinns je Aktie. Die grenzüberschreitenden Volumina sollen stabil bleiben, auch wenn sie leicht unter dem Niveau des vierten Quartals 2024 liegen könnten. Die Incentives dürften im dritten Quartal leicht steigen, was auf frühe Vertragsverlängerungen und neue Kundenprogramme zurückzuführen ist.

Insgesamt zeigt Visa eine starke Leistung und ein positives Wachstum, das durch digitale Innovationen und eine strategische Expansion unterstützt wird.

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 345,5USD auf NYSE (01. Mai 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.