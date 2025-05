HelloFresh übertrifft Erwartungen: Umsatz boomt trotz Herausforderungen!

Besonders hervorzuheben ist das bereinigte EBITDA, das mit 58,1 Millionen Euro weit über dem Vorjahreswert von 16,7 Millionen Euro liegt und sowohl die Schätzungen von Warburg Research als auch den Marktkonsens übertrifft. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 3,0 Prozent, nachdem sie im Vorjahr bei 0,8 Prozent lag. Analyst Hannes Müller führt diesen Erfolg auf die neue Marketingstrategie zurück, die stärker auf Profitabilität statt auf schnelles Wachstum fokussiert ist. Zudem hat ein Effizienzprogramm schneller als erwartet zu Kosteneinsparungen und einer signifikanten Verbesserung des Cashflows geführt, der von minus 6,5 Millionen Euro im Vorjahr auf plus 94,3 Millionen Euro drehte.

HelloFresh hat am Dienstag seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und dabei die Erwartungen hinsichtlich der Profitabilität deutlich übertroffen. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 1,93 Milliarden Euro, was leicht über den Prognosen von Warburg Research (1,90 Milliarden Euro) liegt. Dennoch warnt das Unternehmen vor Belastungen durch Basiseffekte, eine veränderte Marketingstrategie und ein schwaches Konsumumfeld. Im klassischen Kochboxengeschäft sank der Umsatz um 13,5 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, während das wachsende Ready-to-Eat-Segment um 10,5 Prozent zulegte und den Rückgang nur teilweise ausgleichen konnte.

Das EBIT hingegen lag mit minus 127,5 Millionen Euro deutlich unter den Erwartungen, was Müller auf eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von 90,5 Millionen Euro zurückführt, die mit der Reduzierung von Kapazitäten im Kochboxengeschäft zusammenhängt. HelloFresh kündigte zudem an, den Vorstand neu zu vergüten und den Aufsichtsrat von fünf auf sechs Mitglieder zu erweitern, wobei das neue Mitglied in Verbindung zum Großaktionär Active Ownership steht.

Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025, mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen 3 und 8 Prozent sowie einem bereinigten EBITDA von 450 bis 500 Millionen Euro. Warburg Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung für HelloFresh mit einem Kursziel von 14,90 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von über 70 Prozent bedeutet. Die Aktien von HelloFresh erlebten nach der Veröffentlichung der Zahlen einen Kurssprung von bis zu 12 Prozent und erreichten das höchste Niveau seit Mitte März.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 9,211EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.