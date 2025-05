Novartis übertrifft Erwartungen: Umsatz und Gewinn steigen rasant!

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat im ersten Quartal 2025 ein beeindruckendes Ergebnis erzielt und seine Prognose zum neunten Mal in Folge angehoben. Der währungsbereinigte Umsatz stieg um 15 Prozent auf 13,23 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte operative Gewinn um 27 Prozent auf 5,58 Milliarden US-Dollar zulegte. Diese Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich, die im Durchschnitt von 13 Milliarden US-Dollar Umsatz und 4,2 Milliarden US-Dollar operativem Gewinn ausgegangen waren. Auch der Konzerngewinn von 3,61 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 37 Prozent, übertraf die Prognosen.

Die Profitabilität von Novartis hat sich ebenfalls verbessert, mit einer bereinigten operativen Marge von 42,1 Prozent, was einem Anstieg um 400 Basispunkte entspricht und über dem mittelfristigen Ziel von 40 Prozent liegt. Der ausgewiesene operative Gewinn betrug 4,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 38 Prozent entspricht.

Aufgrund des starken Starts ins Jahr hebt Novartis seine Jahresprognose an und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie einem Anstieg des bereinigten operativen Gewinns im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Der US-Markt bleibt für Novartis von zentraler Bedeutung, da 42 Prozent des Umsatzes dort erzielt werden. Trotz potenzieller Risiken durch US-Zölle plant das Unternehmen, Milliarden in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in den USA zu investieren, um unabhängiger von Importen zu werden.

Zusätzlich stärkt Novartis seine Pipeline im Bereich Nierenerkrankungen durch die Übernahme von Regulus Therapeutics, einem Unternehmen, das RNA-basierte Therapien entwickelt. Diese strategischen Schritte unterstreichen das Engagement von Novartis, seine Marktposition weiter auszubauen und innovative Therapien zu entwickeln.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 100,7EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 22:34 Uhr) gehandelt.