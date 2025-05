TUI-Aktie: Unterbewertet und auf Wachstumskurs – Jetzt investieren!

Positive Signale kommen auch von den Insidern des Unternehmens, die in den letzten Wochen Aktien im Wert von mehreren zehntausend Euro erworben haben. Vorstand David Schelp, Sybille Reiß und Helmut Rainer haben zu Kursen zwischen 5,44 und 6,07 Euro investiert, was als Indikator für das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der TUI-Aktie gewertet werden kann.

Der Reisekonzern TUI aus Hannover zeigt sich weiterhin als attraktive Investitionsmöglichkeit, trotz einer aktuellen Bewertung, die viele Analysten als unterbewertet erachten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 5,5 und einer Dividende von 1,1% notiert die Aktie derzeit bei 6,65 Euro. Die Unternehmensführung plant, die Schulden signifikant abzubauen, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärkt.

TUI hat das neue Geschäftsjahr vielversprechend begonnen. Im ersten Quartal 2025 reisten 3,7 Millionen Gäste mit dem Unternehmen, was einem Anstieg von 6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 13% auf 4,9 Milliarden Euro, während das EBIT von 6 Millionen auf 51 Millionen Euro anstieg. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die starke Performance im Bereich Urlaubserlebnisse zurückzuführen, der Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten umfasst.

Obwohl die ersten beiden Quartale saisonbedingt oft schwächer ausfallen, konnte TUI die Ergebnisse des Vorjahres übertreffen, was die Zuversicht in die Aktie weiter stärkt. CEO Sebastian Ebel hebt hervor, dass TUI strategisch gut aufgestellt ist und Synergien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen nutzt. Für das laufende Jahr strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 5 bis 10% sowie eine EBIT-Steigerung von 7 bis 10% an.

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit von TUI mit „BB“ und stabilem Ausblick bewertet, was als Zeichen für die Rückkehr zum Vor-Pandemie-Niveau gewertet wird. Zudem verzeichnete TUI einen Anstieg der Buchungen für Pauschalreisen um 18% auf 0,7 Millionen Gäste, was zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten signalisiert. Die durchschnittliche Auslastung in den Märkten bleibt stabil bei 85%.

Insgesamt zeigt TUI eine positive Entwicklung, die durch eine solide Strategie und eine steigende Nachfrage nach Reisen unterstützt wird. Die bevorstehenden Finanzberichte, die am 14. Mai veröffentlicht werden, könnten weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung geben und das Vertrauen in die Aktie stärken.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 6,817EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.