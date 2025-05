Adidas übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung trotz Zollunsicherheiten!

Adidas hat im ersten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen und einen Umsatz von 6,15 Milliarden Euro erzielt, was einem währungsbereinigten Wachstum von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der operative Gewinn stieg auf 610 Millionen Euro, deutlich über den prognostizierten 546 Millionen Euro. Auch der Gewinn je Aktie lag mit 2,40 Euro über den Erwartungen von 2,03 Euro. CEO Bjørn Gulden äußerte sich zufrieden und betonte das zweistellige Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen, was die Stärke der Marke unterstreiche.

Trotz dieser positiven Ergebnisse ist die Aktie von Adidas seit Jahresbeginn um etwa 14 Prozent gefallen, hat jedoch in der letzten Woche eine Erholung von fast 10 Prozent erlebt. Die Aktienkurse liegen derzeit etwa 35 Prozent unter dem Allzeithoch von August 2021. Gulden wies darauf hin, dass die Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik und die makroökonomischen Bedingungen die Prognose für das Gesamtjahr nicht anheben lassen. Adidas erwartet weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich und ein Betriebsergebnis von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro.