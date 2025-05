GM übertrifft Erwartungen – Doch Zölle und Unsicherheiten belasten!

General Motors (GM) hat im ersten Quartal 2023 starke Geschäftszahlen präsentiert, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,78 US-Dollar, was über den Analystenschätzungen von 2,74 US-Dollar liegt. Der Umsatz stieg auf 44,02 Milliarden US-Dollar, ebenfalls über den prognostizierten 43,05 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild: Während der Umsatz leicht anstieg, sank der Nettogewinn von 2,98 Milliarden auf 2,78 Milliarden US-Dollar, und das bereinigte EBIT fiel von 3,87 Milliarden auf 3,49 Milliarden US-Dollar. Diese Rückgänge werden auf gestiegene Kosten, Währungseffekte und höhere Abschreibungen zurückgeführt.

Trotz der positiven Quartalszahlen sieht sich GM mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere durch die neuen US-Zölle auf Autoimporte, die während der Trump-Regierung eingeführt wurden. Diese geopolitischen Unsicherheiten zwingen das Unternehmen dazu, seine ursprüngliche Jahresprognose zu überarbeiten. Finanzchef Paul Jacobson äußerte, dass die Auswirkungen der Zölle erheblich sein könnten und die Prognose derzeit nicht als zuverlässig angesehen werden kann. GM plant, etwa 30 bis 50 Prozent der Zölle in Nordamerika abzufangen, hat jedoch bereits Maßnahmen ergriffen, um auf die veränderte wirtschaftliche Lage zu reagieren. Dazu gehört die Erhöhung der Produktion von Pickup-Trucks in Indiana und die vorübergehende Einstellung der Fertigung großer elektrischer Lieferfahrzeuge in Kanada.

Zusätzlich hat GM beschlossen, die geplanten Aktienrückkäufe auszusetzen, um finanzielle Flexibilität zu gewährleisten. Ein bereits angekündigtes Rückkaufprogramm über 6 Milliarden US-Dollar wird nur teilweise umgesetzt, wobei der Betrag von 2 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal beibehalten wird. Diese Entscheidung führte zu einem Rückgang der GM-Aktie um 3,4 Prozent auf 39,9 Euro.

Die Unsicherheiten in der Handelspolitik haben auch Auswirkungen auf die Kommunikation des Unternehmens. Eine für Dienstag geplante Telefonkonferenz mit Investoren wurde verschoben, um auf mögliche Änderungen bei den Zöllen zu reagieren. GM wird die Finanzmärkte über weitere Entwicklungen informieren, sobald mehr Klarheit herrscht. Die aktuellen Herausforderungen zeigen, dass GM trotz solider Quartalszahlen vor einer ungewissen Zukunft steht, die durch politische und wirtschaftliche Faktoren geprägt ist.

Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 45,24USD auf NYSE (01. Mai 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.