Ölpreise im freien Fall: Handelskonflikt und OPEC+ belasten Märkte!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche einen signifikanten Rückgang verzeichnet, wobei die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI unter Druck geraten sind. Am Dienstag fiel der Preis für ein Barrel Brent zur Lieferung im Juni auf 64,53 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,33 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für WTI sank um 1,17 Dollar auf 60,88 Dollar. Diese Entwicklung wird vor allem durch anhaltende Sorgen über die Nachfrage beeinflusst, die durch den ungelösten Handelskonflikt zwischen den USA und China verstärkt werden.

Zusätzlich belasten Berichte über eine mögliche Ausweitung der Fördermengen durch den Ölverbund OPEC+ die Preise. Für Juni wird eine ähnliche Produktionsanhebung wie im Mai erwartet, was die Marktprognosen weiter trübt. Die Diskussionen über eine mögliche Produktionsausweitung sollen am 5. Mai stattfinden.

Am Mittwoch setzte sich der Abwärtstrend fort, als der Preis für Brent auf 63,15 Dollar fiel, während WTI auf 59,25 Dollar sank. Schwache Konjunkturdaten aus China und den USA verstärkten den Druck auf die Ölpreise. In China hat sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe stärker als erwartet eingetrübt, was durch den Einkaufsmanagerindex (PMI) signalisiert wird. Auch die US-Wirtschaft hat im ersten Quartal 2023 erstmals seit 2022 geschrumpft, was die Sorgen um die Nachfrage nach Rohöl weiter anheizt.

Die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und die geopolitischen Spannungen haben die Ölpreise in den letzten Wochen stark belastet. Analysten der Commerzbank erwarten, dass die Terminkurven auf fallende Preise in den kommenden Monaten hindeuten, während eine mögliche Trendwende ab 2026 zu erwarten ist, wenn die Produktionsausweitung der OPEC+ abgeschlossen sein könnte und sich die Nachfrage erholt.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 61,13USD auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.