Mercedes-Benz: Gewinnsturz und Zollprobleme – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Mercedes-Benz hat im ersten Quartal 2023 mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere aufgrund eines schwachen Geschäfts in China und der Auswirkungen von US-Importzöllen. Der Gewinn des Dax-Konzerns fiel um fast 43 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro, während der Umsatz um über 7 Prozent auf 33,2 Milliarden Euro zurückging. Diese Rückgänge sind auf einen gesunkenen Absatz zurückzuführen, der bereits bekannt war. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank um fast 41 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro. In der wichtigen Pkw-Sparte verringerte sich die bereinigte operative Gewinnmarge um 1,7 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent, was jedoch weniger stark war als von Analysten befürchtet.

Die Unsicherheiten in der globalen Handelspolitik, insbesondere die US-Importzölle, belasten die Prognosen des Unternehmens. Mercedes-Benz warnt, dass die aktuelle Handelspolitik negative Auswirkungen auf die Nachfrage und die Profitabilität haben könnte. Der Konzern hat bereits darauf hingewiesen, dass ein Einfuhrzoll von 10 Prozent die operative Marge im Pkw-Geschäft um einen Prozentpunkt schmälern könnte. Nach der Erhöhung der Zölle auf 25 Prozent durch die US-Regierung im April erwarten Analysten, dass die Profitabilität um etwa 2,5 Prozentpunkte beeinträchtigt wird.