UBS empfiehlt Deutsche Telekom: Potenzial für Kursgewinne erkannt!

Die Schweizer Großbank UBS hat die Deutsche Telekom in einer aktuellen Sektorstudie mit der Einstufung „Buy“ bewertet. Analyst Polo Tang stellte fest, dass Investoren in Telekomaktien untergewichtet sind, was auf ein Potenzial für Kursgewinne hindeutet. Insbesondere die Aktien der Deutschen Telekom und des niederländischen Anbieters KPN sind in den Portfolios der Investoren am häufigsten vertreten. Tang hebt hervor, dass Telekomunternehmen im Vergleich zu anderen Sektoren relativ unempfindlich gegenüber US-Importzöllen sind, was die Attraktivität dieser Aktien erhöht.

In der Studie wird zudem auf die Stabilität der Deutschen Telekom hingewiesen, die sich trotz globaler Unsicherheiten, wie geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Herausforderungen, als robust erweist. Diese Stabilität könnte für Anleger, die auf langfristige Investitionen setzen, von Vorteil sein. Die Deutsche Telekom hat in den letzten Jahren eine ordentliche Kursentwicklung gezeigt, mit einem Anstieg von etwa 50 % seit 2024, als der Kurs über 20 Euro lag.