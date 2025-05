Deutsche Bank: Rekord-Rückkäufe und starke Quartalszahlen – Analysten optimistisch!

Die Deutsche Bank AG hat am 28. April 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 22. bis 25. April 2025 erwarb die Bank insgesamt 833.540 eigene Aktien. Der Rückkauf erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ist Teil eines umfassenderen Programms, das am 1. April 2025 begann. Bis zum 25. April 2025 wurden insgesamt 4.757.447 Aktien zurückgekauft. Die einzelnen Rückkauftransaktionen wiesen unterschiedliche Volumina und durchschnittliche Kaufpreise auf, die zwischen 20,8750 Euro und 22,3819 Euro lagen.

Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Entwicklung der Deutschen Bank. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen, da das Unternehmen einen starken Start ins Jahr 2025 hingelegt hat, insbesondere im Bereich Investmentbanking. Auch das Privatkundengeschäft hat sich positiv entwickelt. JPMorgan hat die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,30 Euro beibehalten und sieht die Bank auf Kurs, ihr Umsatzziel von 32 Milliarden Euro für 2025 zu erreichen.