PVA TePla übernimmt DIVE: Revolution in der Halbleiter-Metrologie!

Die PVA TePla AG hat am 29. April 2025 bekannt gegeben, dass sie rückwirkend zum 1. Januar 2025 die DIVE imaging systems GmbH übernommen hat. DIVE ist ein innovativer Anbieter von lichtmikroskopischen Systemen, die speziell für die Analyse von Oberflächen und Schichtdicken in der Halbleiterindustrie und anderen Branchen entwickelt wurden. Mit dieser Akquisition erweitert PVA TePla ihr Portfolio an hochpräzisen Metrologiesystemen und stärkt ihre Position im Bereich der industriellen Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung.

Dr. Philipp Wollmann, Geschäftsführer von DIVE, hob hervor, dass die Hyperspectral Vision Technologie einen bedeutenden Fortschritt in der Qualitätssicherung darstellt. Durch die Kombination von Hyperspektral-Sensorik mit Künstlicher Intelligenz können Effizienz und Qualität in verschiedenen Produktionsbereichen gesteigert werden. Die Integration in die PVA TePla Gruppe bietet DIVE die Möglichkeit, ihre Technologien weiterzuentwickeln und in die industrielle Anwendung zu überführen.

PVA TePla, gegründet 1991, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Material- und Messtechnik. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für die hochpräzise Materialherstellung und -bearbeitung sowie Anlagen zur Inspektion von Materialien und Bauteilen. Mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika ist PVA TePla international aufgestellt und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter. Die Übernahme von DIVE wird als strategischer Schritt betrachtet, um das Wachstum im Metrologie-Geschäft weiter voranzutreiben und die technologische Spitzenposition im Markt zu festigen.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,77 % und einem Kurs von 16,36EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.