Zalando: Starkes Gewinnwachstum und optimistische Analystenprognosen!

Zalando SE hat am 29. April 2025 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Quartalsfinanzberichte herausgegeben. Der Quartalsbericht für das erste Halbjahr (Q1) wird am 6. Mai 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Berichte sind über die Investor-Relations-Seite von Zalando zugänglich.

Analyst Jörg Philipp Frey von Warburg Research prognostiziert für das erste Quartal ein starkes Gewinnwachstum und erwartet, dass die Ergebnisse die Konsensschätzungen leicht übertreffen werden. Er schätzt ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) von 5,5 Prozent, was eine Beschleunigung im Vergleich zu 4,8 Prozent im vierten Quartal 2024 darstellt. Frey hebt hervor, dass die Dynamik in den ersten beiden Monaten des Jahres stabil geblieben sei und das milde Wetter im März einen frühen Start in die Frühjahr-/Sommersaison ermöglicht habe, was die Umsatzentwicklung zum Quartalsende positiv beeinflusst haben könnte. Zudem wird eine bereinigte Lagerposition erwartet, die die Bruttomarge stützt.