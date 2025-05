Fielmann-Aktien steigen sprunghaft: Auf dem Weg zu 50 Euro und mehr!

Die Aktien von Fielmann haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und erreichten mit einem Plus von fast 10 Prozent ein Niveau von 48,60 Euro, das höchste seit Anfang 2024. Analysten sehen die nächste wichtige Widerstandsmarke bei 50 Euro. Thomas Maul von der DZ Bank hebt hervor, dass die starken Quartalszahlen und die optimistischen Jahresziele das Vertrauen der Investoren in die Erreichung der Margenziele stärken und die Gewinnschätzungen nach oben treiben sollten. Besonders positiv wird die hohe Profitabilität im europäischen Geschäft bewertet.

Nach einem Rückgang der Aktien aufgrund des Zollkonflikts zwischen den USA und China im April, haben sich die Fielmann-Aktien mittlerweile um über 25 Prozent erholt. Dennoch bleibt der Kurs im Vergleich zu den Höchstständen von 2017, als die Papiere fast 78 Euro kosteten, hinter den Erwartungen zurück. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank setzt ein Kursziel von 58 Euro und sieht strukturelle Wachstumstreiber wie die demografische Entwicklung und den Trend zu Gleitsichtgläsern und Kontaktlinsen als entscheidend an. Fielmann plant, bis 2025 einen Umsatz von knapp 2,5 Milliarden Euro zu erreichen und die bereinigte Ebitda-Marge auf 24 Prozent zu steigern.