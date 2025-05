Munich Re: Wenning warnt vor Gefahren für Europa und fordert Reformen!

In einem anderen Kontext hat die britische Investmentbank HSBC die Aktie von Munich Re von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft, jedoch das Kursziel von 575 auf 620 Euro angehoben. Analyst Faizan Lakhani begründete diese Entscheidung mit dem klaren Aufwärtstrend der europäischen Rückversicherer-Aktien in den letzten zwei Jahren, der nun an seine Grenzen stoße. Er sieht nur noch wenig Spielraum für weitere Anstiege der Bewertungsmultiplikatoren und für steigende Gewinnprognosen. Zudem könnten Rückversicherer-Aktien in der kommenden Sommerzeit, die von Unsicherheiten bezüglich der Hurrikansaison geprägt ist, schlechter abschneiden.

Insgesamt zeigt sich, dass Munich Re in einem herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Umfeld agiert. Die Äußerungen von Wenning reflektieren nicht nur die Sorgen um die geopolitische Stabilität, sondern auch die Notwendigkeit für strukturelle Reformen in Deutschland, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Abstufung durch HSBC könnte zudem ein Indikator für die Marktunsicherheiten sein, die die Branche in naher Zukunft betreffen könnten.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 602,5EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 21:37 Uhr) gehandelt.