SAP stärkt Aktionärswert: 29.540 Aktien zurückgekauft – Analysten optimistisch!

Am 29. April 2025 veröffentlichte die SAP SE eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. In der 40. Zwischenmeldung gab das Unternehmen bekannt, dass im Zeitraum vom 24. bis 25. April 2025 insgesamt 29.540 Aktien auf der Handelsplattform XETRA zurückgekauft wurden. Die Rückkäufe erfolgten zu einem täglich gewichteten Durchschnittskurs von 240,15 Euro, was einem aggregierten Volumen von 7.085.378,27 Euro entspricht. Die Einzeltransaktionen sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik „Aktie/Aktienrückkäufe“ einsehbar.

Das Aktienrückkaufprogramm ist Teil der Strategie von SAP, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung zu stärken. Bis zum 25. April 2025 hat SAP insgesamt 29.540 Aktien im Rahmen dieses Programms zurückgekauft. Diese Maßnahme wird von Analysten als positiv bewertet, auch wenn die Baader Bank kürzlich das Kursziel für die SAP-Aktie von 275 auf 270 Euro senkte, die Einstufung jedoch auf „Add“ beließ. Analyst Knut Woller betonte, dass SAP trotz eines herausfordernden Marktumfelds gut aufgestellt sei, jedoch nicht immun gegen die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen.