Bilfinger SE: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Investorvertrauen!

Bilfinger SE hat am 28. April 2025 eine Mitteilung über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufs veröffentlicht. Im Zeitraum vom 22. bis 25. April 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 11.913 eigene Aktien. Der Rückkauf, der am 21. Januar 2025 begann, wurde gemäß den Vorgaben der EU-Verordnung über Marktmissbrauch (EU Nr. 596/2014) und der Delegierten Verordnung (EU 2016/1052) durchgeführt.

Die Details der Käufe sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar. In den vier Tagen des Berichtszeitraums wurden die Aktien zu folgenden gewichteten Durchschnittskursen erworben: Am 22. April lag der Kurs bei 69,77 Euro, am 23. April bei 70,75 Euro, am 24. April bei 70,82 Euro und am 25. April bei 72,11 Euro. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs am 21. Januar 2025 bis zum 25. April 273.166 Aktien zurückgekauft.