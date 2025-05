DHL überrascht mit starkem Quartalsergebnis trotz Zoll-Herausforderungen!

DHL hat im ersten Quartal 2023 überraschend positive Ergebnisse erzielt, trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds. Konzernchef Tobias Meyer betonte, dass die allgemeine Zurückhaltung sowie die US-Zoll- und Handelspolitik die Geschäftstätigkeit beeinflussen. Dennoch konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 2,8 Prozent auf über 20,8 Milliarden Euro verzeichnen. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 4,5 Prozent auf fast 1,4 Milliarden Euro, während der freie Barmittelzufluss um über 17 Prozent auf 732 Millionen Euro anstieg. Auch der Gewinn, der den Aktionären zufällt, wuchs um mehr als 6 Prozent auf 786 Millionen Euro.

Ein bedeutendes Thema war der Lieferstopp für wertvolle Pakete in den USA, der aufgrund neuer Zollregularien notwendig wurde. Die US-Behörden hatten den Grenzwert für ein formelles Einfuhrverfahren von 2.500 auf 800 Dollar gesenkt, was zu einem erhöhten Aufwand bei der Verzollung führte. DHL stoppte am 21. April den Transport von Paketen, deren Wert über 800 Dollar lag. Nach konstruktiven Gesprächen mit den US-Zollbehörden konnte DHL jedoch die Lieferungen wieder aufnehmen, was für das Unternehmen eine positive Entwicklung darstellt. Der Lieferstopp betraf nicht die B2B-Pakete oder Sendungen unterhalb des neuen Grenzwerts.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 49,50 Euro festgelegt. Analystin Alexia Dogani hob hervor, dass das operative Ergebnis im ersten Quartal besser als erwartet war, insbesondere im Express-Geschäft. Allerdings wurden die Erwartungen im Bereich Global Forwarding Freight (DGFF) nicht ganz erfüllt. DHL zeigt Fortschritte bei den Kostenmaßnahmen, was positiv für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ist.

Insgesamt bestätigt DHL seine Jahresprognose, wobei mögliche Auswirkungen der US-Zoll- und Handelspolitik nicht in die Ziele einfließen. Das Unternehmen zeigt sich optimistisch, trotz der Herausforderungen, und setzt auf eine Stabilisierung und Verbesserung der Geschäftslage in den kommenden Quartalen.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 37,89EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.