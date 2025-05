Dr. Joanna Kowalska wird neue CFO der HORNBACH Gruppe – Ein Neuanfang!

Die HORNBACH Gruppe hat Dr. Joanna Kowalska zur neuen Finanzvorständin (CFO) der HORNBACH Baumarkt AG und der HORNBACH Management AG ernannt. Ihre Amtszeit beginnt am 15. August 2025, nachdem die Position seit dem 1. April 2025 vakant war. Dr. Kowalska erhält einen Vertrag über drei Jahre. Bis zu ihrem Amtsantritt übernehmen Albrecht Hornbach und Erich Harsch interimistisch die Finanzressorts der beiden Gesellschaften.

Dr. Joanna Kowalska, 47 Jahre alt, bringt eine umfassende Erfahrung im Finanzbereich mit. Ihre Karriere begann 2001 bei KPMG in Düsseldorf, wo sie 2005 das Steuerberaterexamen ablegte. 2008 wechselte sie zur OBI-Gruppe, wo sie verschiedene internationale Führungspositionen im Finanzbereich innehatte. Zuletzt war sie als Geschäftsführerin und Senior Vice President für die finanzielle Unternehmenssteuerung und Transformationsinitiativen verantwortlich. Zudem hat sie eine ESG-Weiterbildung an der University of Oxford absolviert und war für die Sustainable-Finance-Strategie der OBI-Gruppe zuständig. Ihre Expertise umfasst auch Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen sowie Governance, Risk & Compliance.