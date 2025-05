Siemens Aktienrückkauf: 261.540 Aktien für mehr Investorvertrauen!

Die Siemens Aktiengesellschaft hat am 28. April 2025 eine Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf veröffentlicht, die im Rahmen der EU-Verordnung (EU) Nr. 596/2014 erfolgt ist. Im Zeitraum vom 21. bis 27. April 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 261.540 eigene Aktien. Dieser Rückkauf ist Teil eines größeren Programms, das am 12. Februar 2024 initiiert wurde.

Die Details der Käufe sind wie folgt: Am 22. April 2025 wurden 77.106 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 186,76 Euro pro Aktie erworben. Am 23. April 2025 folgten 63.137 Aktien zu 195,35 Euro, am 24. April 2025 wurden 61.897 Aktien zu 196,30 Euro und am 25. April 2025 59.400 Aktien zu 204,56 Euro erworben. Die gesamten Käufe seit Beginn des Rückkaufprogramms belaufen sich bis zum 27. April 2025 auf 10.789.433 Aktien.