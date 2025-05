RWE kauft 140.000 Aktien zurück: Starke Strategie für Aktionäre!

Am 29. April 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Kapitalmarktinformation im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das ursprünglich am 27. November 2024 angekündigt wurde. In der Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 21. bis 25. April 2025 insgesamt 140.000 Aktien zurückgekauft wurden. Diese Käufe wurden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Handelsplattform XETA getätigt. Die Details der Käufe sind wie folgt: Am 22. April wurden 35.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 33,9969 Euro pro Aktie erworben, was einem Gesamtvolumen von etwa 1,19 Millionen Euro entspricht. An den folgenden Tagen wurden jeweils 35.000 Aktien zu ähnlichen Preisen zurückgekauft, wobei der höchste Preis am 25. April mit 34,0974 Euro pro Aktie erzielt wurde.

Insgesamt hat RWE im Rahmen des Rückkaufprogramms seit Beginn bis zum 25. April 2025 bereits 8.752.357 Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie des Unternehmens, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Kapital effizient zu nutzen.