LION E-Mobility und LeapEnergy: Revolutionäre Partnerschaft für Energiespeicher!

Die LION E-Mobility AG hat am 29. April 2025 eine strategische Partnerschaft mit LeapEnergy, einer Tochtergesellschaft des chinesischen Automobilherstellers Leapmotor Technology, bekannt gegeben. Diese Kooperation zielt darauf ab, gemeinsam innovative Batterie- und Energiespeicherlösungen (Battery Energy Storage Systems, BESS) in mehreren europäischen Ländern sowie Kanada zu entwickeln und zu vermarkten. Die Länder, in denen die Produkte angeboten werden, sind Deutschland, die Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Großbritannien und Kanada.

Die Tochtergesellschaft LION Smart GmbH wird in dieser Partnerschaft die exklusive Verantwortung für den Vertrieb, die Projektumsetzung und den Service der LeapEnergy-Produkte in den genannten Märkten übernehmen. Die operative Abwicklung erfolgt vom Standort Hildburghausen aus. Diese Zusammenarbeit vereint die Fertigungskompetenz von LeapEnergy mit dem umfassenden Know-how von LION Smart in der Systemintegration und dem etablierten Marktzugang in Europa und Nordamerika.