AMS Osram überrascht mit starkem EBITDA – Optimismus trotz Umsatzrückgang!

Der Chiphersteller AMS Osram hat im ersten Quartal 2025 besser als erwartet abgeschnitten, trotz eines Umsatzrückgangs von 3 Prozent auf 820 Millionen Euro. Das Unternehmen, das an der Schweizer Börse notiert ist, sieht sich mit Herausforderungen im Automobil- und Industriehalbleitergeschäft konfrontiert, was zu einem saisonal schwachen ersten Quartal beiträgt. Dennoch konnte AMS Osram operativ Fortschritte erzielen: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 9 Prozent auf 135 Millionen Euro, und die operative Marge verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 16,4 Prozent. Der bereinigte Verlust verringerte sich von 35 Millionen Euro auf 23 Millionen Euro, was sowohl die eigenen Erwartungen als auch die der Finanzanalysten übertraf.

Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 725 und 825 Millionen Euro sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,5 Prozent. Die Prognosen deuten auf eine insgesamt verbesserte Profitabilität für das gesamte Jahr 2025 hin.