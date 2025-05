Turbon AG: Keine Dividende 2024 – Umsatz stabil, aber Zukunft ungewiss!

Die Turbon AG hat am 28. April 2025 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und dabei bekannt gegeben, dass keine Dividende für das vergangene Jahr ausgeschüttet wird. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 56,2 Millionen Euro, was im Rahmen der im August 2024 angepassten Prognose liegt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 1,6 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Steuern (EBT) bei 1,2 Millionen Euro lag. Trotz eines leicht verbesserten Ergebnisses je Aktie von minus 0,04 Euro bleibt die Unternehmensführung mit den Ergebnissen unzufrieden.

Die Umsätze verteilen sich auf die drei Segmente: Turbon.Electrics/Electronics (28,2 Millionen Euro), Turbon.Consumables (17,8 Millionen Euro) und Turbon.Services (9,8 Millionen Euro). Im Bereich Electronic Manufacturing Services wurde im zweiten Quartal 2024 der Produktionsstandort in Rumänien vollständig in Betrieb genommen, was die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken soll. Zudem wurde eine Tochtergesellschaft der Turbon Electronic Technologies GmbH aktiv, indem sie den Geschäftsbetrieb der insolventen RoPro Produktions GmbH übernommen hat, um am Konsolidierungsprozess im deutschen Markt teilzunehmen.