Cherry SE: Stimmrechtsänderung und Quartalszahlen – Ein Blick auf 2025!

Am 28. April 2025 veröffentlichte die Cherry SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europaweite Verbreitung der Informationen zum Ziel hatte. In dieser Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass Allen Ku, eine natürliche Person, die Kontrolle über die Huamei Investment Corporation hat, die Schwelle von 5 % der Stimmrechte überschritten hat. Am 23. April 2025 erreichte der Anteil der Stimmrechte 5,04 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 4,10 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 24.300.000.

Am 29. April 2025 gab die Cherry SE vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal 2025 bekannt. Der Konzernumsatz belief sich auf 25,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von etwa 16 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (30,3 Millionen Euro) entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei -8,0 %, im Vergleich zu 2,8 % im ersten Quartal 2024. Diese Entwicklung wurde durch eine Verlangsamung des US-Geschäfts aufgrund bevorstehender Zölle und unzureichende Umsätze im Schaltergeschäft beeinflusst. Positiv war hingegen die Entwicklung in der Region APAC, die die Erwartungen übertraf.