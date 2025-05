Mainz Biomed: Fortschritte bei Krebsfrüherkennung und FDA-Zulassung!

Im ersten Quartal 2025 hat Mainz Biomed den ersten Patienten in die Machbarkeitsstudie eAArly DETECT 2 aufgenommen. Diese Studie evaluiert einen innovativen Darmkrebstest, der auf einem Portfolio proprietärer mRNA-Biomarker, einem KI-Algorithmus und einem FIT-Test basiert. Ziel der Studie ist es, die Ergebnisse früherer Studien zu validieren und die Prävention von Darmkrebs zu fördern. Die Studie wird voraussichtlich etwa 2.000 Patienten mit durchschnittlichem Risiko für Darmkrebs umfassen, und erste Ergebnisse werden bis Ende 2025 erwartet.

Mainz Biomed N.V., ein Unternehmen, das sich auf molekulargenetische Diagnostik zur Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat am 28. April 2025 ein Unternehmensupdate für das erste Quartal veröffentlicht. Im Fokus stehen die Fortschritte auf dem Weg zur FDA-Zulassung und die Erfolge des Unternehmens.

Zusätzlich hat Mainz Biomed eine Lizenz- und Optionsvereinbarung mit Liquid Biosciences unterzeichnet, die den Zugang zu neuartigen mRNA-Biomarkern für die nicht-invasive Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs ermöglicht. Die unabhängige Validierung dieser Biomarker zeigt eine hohe Sensitivität von 95 % und eine Spezifität von 98 %.

Eine strategische Partnerschaft wurde mit dem Diagnostiklabor labor team w ag in der Schweiz eingegangen, um den DNA-basierten Darmkrebsfrüherkennungstest ColoAlert anzubieten. Diese Initiative zielt darauf ab, die Teilnahmeraten an Screening-Maßnahmen zu erhöhen und die frühzeitige Diagnose von Darmkrebs zu fördern, was im Einklang mit nationalen Bemühungen zur Senkung der Sterblichkeit durch diese Krankheit steht.

Des Weiteren wurde die Markteinführung des verbesserten ColoAlert-Tests in Deutschland bekannt gegeben, der seit Januar 2025 verfügbar ist. Diese Einführung fiel mit dem Aufklärungsmonat zu Darmkrebs im März zusammen. Mainz Biomed hat zudem die Anforderungen für eine fortgesetzte Notierung an der Nasdaq erfüllt, was die Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

Guido Baechler, CEO von Mainz Biomed, äußerte sich zufrieden über die Fortschritte im ersten Quartal und betonte die Bedeutung der eAArly DETECT 2-Studie für die bevorstehende FDA-Zulassungsstudie ReconAAsense in den USA. Die Entwicklungen zeigen das Engagement von Mainz Biomed, innovative Lösungen zur Früherkennung von Krebs zu entwickeln und die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.

Die Mainz Biomed Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 3,43USD auf Nasdaq (01. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.