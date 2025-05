Dividendenkürzung bei Hermle AG: Was Anleger jetzt wissen müssen!

Im darauf folgenden Bericht über den Jahresabschluss 2024, veröffentlicht am 30. April 2025, wird deutlich, dass die Hermle AG von unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betroffen war. Der Auftragseingang sank um 7,8 % auf 456,2 Millionen Euro, während der Umsatz um 8,3 % auf 487,9 Millionen Euro zurückging. Besonders stark war der Rückgang im Inland, wo die neuen Bestellungen um 9,3 % fielen. Trotz dieser Herausforderungen konnte das Unternehmen jedoch durch seine Internationalisierungsstrategie und den stabilen Bedarf an Automationslösungen einige positive Aspekte verzeichnen.

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG hat am 29. April 2025 einen neuen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen, eine Basisdividende von 0,80 Euro je Stammaktie und 0,85 Euro je Vorzugsaktie sowie einen Bonus von 10,20 Euro je Aktie auszuschütten. Dies führt zu einer Gesamtdividende von 11,00 Euro je Stammaktie und 11,05 Euro je Vorzugsaktie, was im Vergleich zum Vorjahr (15,00 Euro bzw. 15,05 Euro) einen signifikanten Rückgang darstellt. Der Vorschlag wird im Rahmen der Hauptversammlung 2025 zur Abstimmung gebracht.

Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich auf 85,3 Millionen Euro, was eine Bruttoumsatzmarge von 18,2 % ergibt. Der Konzernjahresüberschuss belief sich auf 65,9 Millionen Euro. Die Finanzlage bleibt trotz der rückläufigen Geschäftsentwicklung stabil, mit einem operativen Cashflow von 80,7 Millionen Euro und einer Eigenkapitalquote von 74,1 %. Hermle plant, seine Investitionen in neue Technologien und Produktionskapazitäten fortzusetzen, um auf die zukünftigen Anforderungen des Marktes vorbereitet zu sein.

Für das Jahr 2025 erwartet das Unternehmen jedoch deutliche Umsatz- und Ergebniseinbußen aufgrund der anhaltend schwachen Marktentwicklung, mit einem prognostizierten Rückgang von bis zu 25 % im Umsatz und bis zu 90 % im Ergebnis. Die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft, insbesondere die Zollpolitik der USA, stellen zusätzliche Herausforderungen dar. Dennoch sieht Hermle mittelfristig einen anhaltend hohen Bedarf an leistungsstarken Werkzeugmaschinen und Automationslösungen und investiert in die Entwicklung neuer Produkte der nächsten Generation.

Insgesamt zeigt die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG eine solide Basis, um die Herausforderungen der aktuellen Marktsituation zu bewältigen und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren.

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 178,5EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.