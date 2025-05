Befesa S.A.: Gewinnsprung trotz Herausforderungen – Zukunftsaussichten glänzend!

Befesa S.A., ein führender Anbieter von Umweltdienstleistungen in der Stahl- und Aluminiumindustrie, hat im ersten Quartal 2025 trotz sinkender Volumina und Wartungsstillständen in einigen Anlagen einen bemerkenswerten Gewinnsprung erzielt. Der Konzern profitierte von historisch niedrigen Zinkschmelzlöhnen und verbesserten Zink-Absicherungspreisen, was zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 15 % auf 55,8 Millionen Euro führte. Der Nettogewinn stieg nahezu um 97 % auf 18,6 Millionen Euro, während der Umsatz um 3 % auf 308,4 Millionen Euro zulegte.

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete Befesa einen Rückgang des Volumens von EAF-Stahlstaub um 9 % auf 277.000 Tonnen, was zu einer durchschnittlichen Auslastung von etwa 64 % führte. Die Stahlproduktion in Europa blieb aufgrund einer schwachen Endmarktnachfrage niedrig. Im Aluminiumsegment sanken die recycelten Mengen an Aluminiumsalzschlacken um 4 % auf 107.000 Tonnen, was auf herausfordernde Marktbedingungen zurückzuführen ist.

Die Marktpreise für Zink stiegen im ersten Quartal 2025 um 16 % im Jahresvergleich, was die Erträge positiv beeinflusste. Gleichzeitig stiegen die Energiepreise, was jedoch durch die gesunkenen Koks-Preise teilweise ausgeglichen wurde. Der operative Cashflow verbesserte sich erheblich um 134 % auf 34 Millionen Euro, und die Nettoverschuldung sank auf das Niveau von 2,8.

Befesa verfolgt weiterhin einen strategischen Wachstumsplan, insbesondere mit der Erweiterung des Werks in Palmerton, USA, und der Produktionskapazität für Sekundäraluminium in Deutschland. Trotz der Unsicherheiten im politischen und wirtschaftlichen Umfeld sieht das Unternehmen die langfristigen Wachstumstreiber als intakt an. Analysten bewerten die Quartalszahlen als solide und bestätigen die positive Marktentwicklung, was sich auch in der Kursentwicklung der Aktie widerspiegelt.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,00 % und einem Kurs von 26,84EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.