Sto SE: Umsatzrückgang und Herausforderungen – Wie geht es 2025 weiter?

Die Sto SE & Co. KGaA, ein führender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, sieht sich aufgrund schwieriger Marktbedingungen mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 6,2 Prozent auf etwa 1,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) fiel um mehr als die Hälfte auf 60,9 Millionen Euro, was die im November 2024 gesenkten Prognosen bestätigte. Die Hauptursache für diese negative Entwicklung ist die anhaltend schwache Baukonjunktur in Deutschland, die sich auch auf andere Kernmärkte wie Italien und Frankreich auswirkt.

Die Marktbedingungen wurden durch einen Rückgang des Absatzvolumens im Neubau- und Sanierungsbereich sowie durch einen erhöhten Wettbewerbsdruck verschärft. Zudem haben geopolitische Konflikte und ungünstige Witterungsbedingungen die Geschäftstätigkeit beeinträchtigt. Trotz dieser Herausforderungen plant Sto für 2025 einen Umsatz von 1,57 Milliarden Euro und ein Vorsteuerergebnis zwischen 50 und 70 Millionen Euro, was auf eine stagnierende Entwicklung hindeutet.