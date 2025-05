Hypoport glänzt im Q1 2025: Umsatz steigt um 20%, Aktie legt 5% zu!

Der Finanzdienstleister Hypoport, spezialisiert auf Immobilienfinanzierungen, hat im ersten Quartal 2025 einen bemerkenswerten Start hingelegt. Laut einer Mitteilung des Unternehmens stieg der Umsatz um 20 Prozent auf 159 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verzeichnete einen signifikanten Anstieg von 85 Prozent auf 8,5 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung wird hauptsächlich auf die verbesserte Geschäftslage im Bereich der privaten Immobilienfinanzierung innerhalb des Segments Real Estate & Mortgage Platforms zurückgeführt.

Die Hypoport-Aktie reagierte auf die veröffentlichten Zahlen mit einem Anstieg von 5 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate, was das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Die vorläufigen Geschäftszahlen wurden in einer Vorstandssitzung erörtert, und Hypoport plant, die endgültigen Ergebnisse am 12. Mai 2025 zu veröffentlichen.