LPKF: Optimismus trotz Verlust – Sparprogramm zeigt erste Erfolge!

Für das zweite Quartal rechnet LPKF mit einem operativen Ergebnis zwischen minus 1,7 und plus 3 Millionen Euro und einem Umsatz von 28 bis 35 Millionen Euro. Der Auftragseingang lag im ersten Quartal bei 20,5 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, der jedoch auf einen einmaligen Großauftrag im Solarsegment zurückzuführen ist. In anderen Geschäftsbereichen konnte LPKF eine stabile bis steigende Nachfrage verzeichnen.

Die geopolitischen Entwicklungen, insbesondere die US-Zollpolitik, stellen eine Herausforderung für das Unternehmen dar. Die angekündigten Sonderzölle könnten die Investitionsentscheidungen amerikanischer Kunden beeinflussen und die globale Lieferkette belasten. LPKF exportiert etwa ein Drittel seines Umsatzes in die USA und hat aufgrund seiner Alleinstellungsmerkmale nur begrenzte Konkurrenz vor Ort.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwartet LPKF trotz der unsicheren wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen einen Konzernumsatz zwischen 125 und 140 Millionen Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 6 bis 9 %. Im laufenden zweiten Quartal wird ein Umsatz von 28 bis 35 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT zwischen minus 1,7 und 3,0 Millionen Euro prognostiziert.

Langfristig strebt LPKF eine attraktive einstellige Wachstumsrate im Kerngeschäft an. Neue Initiativen in den Bereichen Halbleiter, Display und Biotechnologie sollen zusätzlich zu den bestehenden Geschäftsbereichen einen signifikanten Umsatzbeitrag leisten. Der Vorstand zielt darauf ab, in den kommenden Jahren eine zweistellige EBIT-Marge zu erreichen, unterstützt durch Umsatzwachstum und Skaleneffekte. LPKF, gegründet 1976 und mit Sitz in Garbsen, ist ein führender Anbieter von hochpräzisen Fertigungsverfahren in Wachstumsbranchen wie Halbleiter und Medizintechnik.

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 8,23EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.