YOC AG: Umsatzsprung und KI-Investitionen treiben Wachstum 2024 voran!

Die YOC AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Ad Tech, hat am 28. April 2025 ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 35 Millionen Euro, was einer Steigerung von 14 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2023: 30,6 Millionen Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 18 % auf 5,2 Millionen Euro (2023: 4,4 Millionen Euro). Trotz Anlaufkosten von etwa 0,3 Millionen Euro für die Expansion in den schwedischen Markt konnte das Konzernperiodenergebnis auf 3,7 Millionen Euro (2023: 2,9 Millionen Euro) gesteigert werden, was zu einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie von 0,83 Euro auf 1,07 Euro führte.

Ein zentrales Element des Wachstums war die Weiterentwicklung der VIS.X Plattform, die automatisierte, nicht standardisierte Werbeformate in Echtzeit für alle digitalen Kanäle bereitstellt. YOC investierte stark in die Entwicklung eigener KI-Technologien, um die Leistungskennzahlen der Werbekampagnen zu verbessern und die Zielgruppenansprache zu optimieren. CEO Dirk-Hilmar Kraus betonte die Bedeutung der VIS.X Plattform und der eigenen Werbeformate für die Differenzierung im internationalen Markt der digitalen Werbetechnologie und kündigte an, dass das Unternehmen weiterhin in seine Technologie investieren werde, um die Wettbewerbsposition zu stärken.

Die Prognose für 2025 zeigt ein erwartetes Umsatzwachstum auf 39 bis 41 Millionen Euro, was einer Steigerung von 11 bis 17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA wird voraussichtlich zwischen 5,5 und 6,5 Millionen Euro liegen, während das Konzernperiodenergebnis auf 3,5 bis 4,5 Millionen Euro ansteigen soll. Neben der Rückkehr zu einem höheren Wachstumstempo im deutschen Markt wird auch die Internationalisierung, insbesondere die Expansion in den skandinavischen Markt, als wesentlicher Wachstumstreiber identifiziert.

Analysten von Montega AG bewerten die YOC AG positiv und empfehlen den Kauf der Aktien mit einem Kursziel von 24 Euro. Trotz konjunktureller Unsicherheiten bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens aufgrund technologischer Innovationen und der wachsenden Nachfrage nach effektiven Werbelösungen intakt. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die YOC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 15,70EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.